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    В результате ДТП с двумя маршрутками в Киеве пострадали 12 человек

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    Пострадавшие госпитализированы в больницы Киева. Предположительно, один из водителей подрезал другого, в результате этого автобус столкнулся с электроопорой.
    На месте ДТП в Киеве с маршрутками
    Пресс-служба Полиции Киева

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Телиги произошло ДТП с участием двух маршруток, в результате чего по меньшей мере 12 пострадавших, тяжело травмированы два человека. Об этом сообщается на странице Полиции Киева в Facebook.

    Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали, еще 10 людям помощь оказали без госпитализации. Устанавливаются обстоятельства аварии.

    По предварительным данным, обе маршрутки двигались в попутном направлении.

    "Предположительно, один из водителей подрезал другого – и автобус столкнулся с электроопорой, другое транспортное средство выехало на тротуар и ударилось о дерево", — завили в полиции.

    Информация о пострадавших уточняется. На месте работает следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и врачи.

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