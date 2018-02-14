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    Культура

    Голливудский актер стал участником смертельного ДТП

    (обновлено: )306
    Согласно данным, Люк Уилсон находился за рулем авто, когда в него врезался Ferrari, в котором находился 71-летний водитель. Из-за столкновения водитель Ferrari скончался. Остальные участники ДТП получили ранения и ушибы.
    Люк Уилсон
    wikipedia

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Американский актер Люк Уилсон стал участником ДТП, а котором умер один человек и пострадали двое. Об этом сообщает Daily Star.

    По данным издания, актер находился за рулем Toyota FJ и ехал на север. В него врезался Ferrari, в котором находился 71-летний водитель, а также 35-летний гольфист Билл Хаас. Из-за столкновения водитель Ferrari скончался. Остальные участники ДТП получили ранения и ушибы.

    Ранее американский актер Брэд Питт стал виновником ДТП в Лос-Анджелесе, в которое попали три автомобиля.

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