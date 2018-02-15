Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП

КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. На Гостомельской трассе под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, пока она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП, сообщила врач в Facebook.

Татьяна вместе с мужем направлялись в Киев по Гостомельской трассе, когда увидела аварию. Супруги остановилось для оказания первой помощи пострадавшему.

"Муж уже знает, что я всегда реагирую и оказываю помощь до приезда скорой. Поэтому, даже не спрашивая, останавливается, я на ходу вытягиваю из своего рюкзака аптечку и бегу смотреть на потерпевшего. Парня сбила машина, я занята им, муж тоже вышел из машины и подошел к нам. Здесь еще мужчина, который сбил, бегает, жена прибежала того парня, которого сбили. Полиция, суета, иногда у нас притормаживают машины, чтобы спросить, что произошло", — рассказала Татьяна о ситуации.

После того как пострадавшего забрала скорая помощь, Татьяна вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак. Как оказалось, окно машины все это время было частично открыто, и рюкзак можно было вытянуть.

В пропавшем рюкзаке были два паспорта, пропуск, удостоверение инструктора, карточки, деньги и большая аптечка.

Ранее сообщалось, что киевские полицейские задержали иностранца, который за несколько минут обокрал две иномарки.