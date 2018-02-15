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    Под Киевом обокрали медика, который спасал пострадавшего в ДТП

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (263)

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    Под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, в тот момент когда она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП. После того как пострадавшего в ДТП забрала скорая помощь, медик вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак.
    Татьяна Ярошенко
    Facebook Татьяны Ярошенко

    КИЕВ, 15 фев – РИА Новости Украина. На Гостомельской трассе под Киевом обокрали медика Татьяну Ярошенко, пока она оказывала первую помощь пострадавшему в ДТП, сообщила врач в Facebook.

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    Татьяна вместе с мужем направлялись в Киев по Гостомельской трассе, когда увидела аварию. Супруги остановилось для оказания первой помощи пострадавшему.

    "Муж уже знает, что я всегда реагирую и оказываю помощь до приезда скорой. Поэтому, даже не спрашивая, останавливается, я на ходу вытягиваю из своего рюкзака аптечку и бегу смотреть на потерпевшего. Парня сбила машина, я занята им, муж тоже вышел из машины и подошел к нам. Здесь еще мужчина, который сбил, бегает, жена прибежала того парня, которого сбили. Полиция, суета, иногда у нас притормаживают машины, чтобы спросить, что произошло", — рассказала Татьяна о ситуации.

    После того как пострадавшего забрала скорая помощь, Татьяна вернулась к машине и обнаружила, что с переднего сиденья исчез ее рюкзак. Как оказалось, окно машины все это время было частично открыто, и рюкзак можно было вытянуть.

    В пропавшем рюкзаке были два паспорта, пропуск, удостоверение инструктора, карточки, деньги и большая аптечка.

    Ранее сообщалось, что  киевские полицейские задержали иностранца, который за несколько минут обокрал две иномарки.

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