Жесткое ДТП с двумя маршрутками произошло в Киеве. Первые кадры ЧП

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием двух маршрутных такси. Об этом сообщает полиция Киева. Сообщается, что в двое из всех пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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Отметим, что авария произошла с участием 242 и 500 маршруток. ДТП произошло, когда одна маршрутка подрезала другую, после чего последняя въехала в столб, а другая врезалась в дерево. Сейчас на месте происшествия находятся медики и полиция. На проспекте образовалась большая пробка.

Сотрудники полиции задержали водителя, который спровоцировал ночное ДТП в Киеве на проспекте Шухевича, которое привело к смерти двоих и госпитализации троих человек.