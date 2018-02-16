ГУНП в Киеве

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пять человек пострадали в результате аварии с участием трех машин в Киеве, сообщила в пятницу пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Авария произошла неподалеку от площади Шевченко в Оболонском районе. По предварительной информации, пострадали пять человек", — говорится в сообщении.

ГУНП в Киеве В ДТП с участием "скорой" в Киеве пострадали пять человек

По данным полиции, в Киеве столкнулись микроавтобус, автомобиль скорой помощи и легковой автомобиль. Пострадавших госпитализировали.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, в перекинувшемся микроавтобусе находились военнослужащие.

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