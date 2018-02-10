В результате масштабного ДТП в Гонконге погибли 19 человек

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Число жертв крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге увеличилось до 19-ти, пострадавших — до 60 человек, передает Центральное телевидение КНР.
Ранее сообщалось о 13 погибших и 40 пострадавших. Среди жертв — 17 мужчин и две женщины.
Инцидент произошел в субботу вечером около 18.00 по местному времени (12.00 по Киеву) в Гонконге, когда по не выясненной пока причине автобус опрокинулся на бок.
На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.
Все пострадавшие были немедленно направлены в больницу. Ведется расследование причин происшествия.
Ранее сообщалось, что в Дубае произошло крупное ДТП с участием 28 машин, в результате девять человек пострадали.