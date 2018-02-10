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    В результате масштабного ДТП в Гонконге погибли 19 человек

    (обновлено: )133
    Двухэтажный автобус опрокинулся на бок. В результате ДТП погибли как минимум 19 человек, еще 60 пострадали.
    @ChinaPlusNews

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Число жертв крупного ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге увеличилось до 19-ти, пострадавших — до 60 человек, передает Центральное телевидение КНР.

    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП. Видео
    Kyiv Operativ/Youtube
    Под Киевом столкнулись маршрутка и автокран: кадры с места ДТП

    Ранее сообщалось о 13 погибших и 40 пострадавших. Среди жертв — 17 мужчин и две женщины.

    Инцидент произошел в субботу вечером около 18.00 по местному времени (12.00 по Киеву) в Гонконге, когда по не выясненной пока причине автобус опрокинулся на бок.

    На месте происшествия работают спасатели, медики и полиция.

    Все пострадавшие были немедленно направлены в больницу. Ведется расследование причин происшествия.

    Ранее сообщалось, что в Дубае произошло крупное ДТП с участием 28 машин, в результате девять человек пострадали.

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