Смертельное ДТП под Киевом: девушка-водитель была без прав и на чужом авто

Пресс-служба Полиции

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви.

"19-летняя женщина-водитель задержана. Она находится в изоляторе временного содержания. Выяснили, что она управляла чужим авто и даже не имела водительского удостоверения. Действия мужчины, который передал ей управление, также будут квалифицированы в соответствии с законодательством", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители говорят: по предварительным данным водитель действительно была в состоянии алкогольного опьянения. Точное количество алкоголя в крови будет известно по результатам экспертизы.

"Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного Кодекса ("Нарушения правил безопасности дорожного движения"). Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.