Женщина-водитель устроила смертельное ДТП в Закарпатье

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В Закарпатской области женщина-водитель сбила мужчину и скрылась с места происшествия. В дальнейшем виновница ДТП пыталась спрятать автомобиль, но была задержана работниками полиции.

Случай произошел в четверг ночью, 15 февраля, в селе Красное Тячевского района. Прохожие обнаружили 38-летнего местного жителя, который лежал на обочине дороги и вызвали медиков. Однако спасти жизнь пострадавшего врачам не удалось.

Тем временем полицейские начали поиски водителя. Жители села в соцсетях скептически отнеслись к попыткам найти виновника.

"Улица не освещена, камер наблюдений нет, долго будут искать", — отмечали они.

Впрочем, правоохранителям удалось достаточно быстро установить личность водителя и задержать его. Выяснилось, что за рулем авто была 37-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что, управляя ВАЗ 21112, не видела, как сбила мужчину, потому и покинула место происшествия.

Открыто уголовное производство по ст. 286 ч. 2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве произошло ДТП с участием двух маршруток, в результате чего по меньшей мере 12 пострадавших.