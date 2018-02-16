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    Киев

    Полиция сообщила подробности масштабного ДТП с пограничниками в Киеве

    (обновлено: )236
    Как уточнили в полиции, в микроавтобусе ехали служащие Государственной пограничной службы Черновицкой области. Есть предварительная версия, что виновник ДТП именно водитель вышеуказанного транспорта.
    На месте ДТП с участием авто военных и скорой помощи
    Пресс-служба Полиции

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Пятеро человек оказались в больнице в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня недалеко от площади Шевченко, в Оболонском районе по дороге в Вышгород.

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    Как отмечается в сюжете ТСН, в микроавтобусе ехали служащие Государственной пограничной службы Черновицкой области. По предварительным данным, виноват именно водитель микроавтобуса, который не уступил дорогу легковушке.

    Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства автопроисшествия. На данный момент известно, что произошло столкновение микроавтобуса, автомобиля "скорой" и легковушки.

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