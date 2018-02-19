В ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали

ГУНП в Ровенской области

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Ровенской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, авария произошла в воскресенье, водитель BMW с иностранной регистрацией не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и въехал в дерево.

"В салоне иномарки находились пять жителей села Малушка Березновского района: трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы", — говорится в сообщении.

ГУНП в Ровенской области В ДТП в Ровенской области погибли родные братья

В результате аварии два пассажира получили травмы, их госпитализировали. Водителя BMW задержали, он с травмами находится под охраной в больнице. Полиция проводит расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в селе Старый Корец Ровенской области две сестры преклонного возраста скончались в собственном доме от переохлаждения.