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    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья, три человека пострадали

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    В салоне иномарки находились трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы.
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья
    ГУНП в Ровенской области

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Ровенской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    По данным полиции, авария произошла в воскресенье, водитель BMW с иностранной регистрацией не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и въехал в дерево.

    "В салоне иномарки находились пять жителей села Малушка Березновского района: трое родных братьев и еще двое парней. В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, но он умер в приемном отделении больницы", — говорится в сообщении.

    ГУНП в Ровенской области
    В ДТП в Ровенской области погибли родные братья

    В результате аварии два пассажира получили травмы, их госпитализировали. Водителя BMW задержали, он с травмами находится под охраной в больнице. Полиция проводит расследование по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в селе Старый Корец Ровенской области две сестры преклонного возраста скончались в собственном доме от переохлаждения.

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