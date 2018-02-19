Жертва смертельного ДТП в Харькове требует полмиллиона компенсации

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пострадавший в смертельной аварии в Харькове Юрий Неудачин будет требовать моральную компенсацию в размере 500 тысяч гривен.

Во время аварии парень парень получил перелом ноги, перенес сложнейшую операцию.

"Раньше работал водителем, занимался смешанными единоборствами. Теперь о спорте можно забыть. Врачи не дают никаких прогнозов. Не знаю, буду ли ходить. После аварии потерял смысл жизни", – цитирует "Сегодня" Неудачина.

На судебное заседание пострадавший пришел вместе с адвокатом. Деньги нужны парню для реабилитации и для жизни, потому что пока не может работать и зарабатывать.

Помимо Юрия Неудачина, зал суда впервые посетила Жанна Власенко, которая пострадала в ДТП, находясь на шестом месяце беременности. 24 января Жанна родила дочку Анну. Девушка пока отказывается общаться с журналистами.

Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.