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    Общество

    Жертва смертельного ДТП в Харькове требует полмиллиона компенсации

    (обновлено: )21710
    Харьковчанин Юрий Неудачин, пострадавший в результате аварии, сообщил, что до сих пор не знает, сможет ли полноценно ходить.
    Судебное заседание по существу в деле о смертельном ДТП в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пострадавший в смертельной аварии в Харькове Юрий Неудачин будет требовать моральную компенсацию в размере 500 тысяч гривен.

    Оформление ДТП. Архивное фото
    УНИАН
    Очередное смертельное ДТП в Харькове. Шокирующие кадры с места трагедии

    Во время аварии парень парень получил перелом ноги, перенес сложнейшую операцию. 

    "Раньше работал водителем, занимался смешанными единоборствами. Теперь о спорте можно забыть. Врачи не дают никаких прогнозов. Не знаю, буду ли ходить. После аварии потерял смысл жизни", – цитирует "Сегодня" Неудачина. 

    На судебное заседание пострадавший пришел вместе с адвокатом. Деньги нужны парню для реабилитации и для жизни, потому что пока не может работать и зарабатывать.

    Помимо Юрия Неудачина, зал суда впервые посетила Жанна Власенко, которая пострадала в ДТП, находясь на шестом месяце беременности. 24 января Жанна родила дочку Анну. Девушка пока отказывается общаться с журналистами.

    Напомним, 18 октября прошлого года Lexus въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли шесть человек, пять пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия", Алене Зайцевой, которая была за рулем внедорожника, грозит до десяти лет лишения свободы.

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