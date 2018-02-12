При галстуках и с шариками. Под Винницей торжественно открыли туалет

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Торжественное открытие школьной уборной состоялось в селе Медвежье Ушко в Винницком районе, пишет местное издание Винница.info.

"На событие приехал высший эшелон руководства района. Чиновники при галстуках перерезали патриотическую ленту и "с удовольствием осмотрели отремонтированное помещение", — говорится в сообщении.

vinnitsa.info Торжественное открытие туалета в школе в Винницкой области

Издание отмечает, что информация была обнародована на сайте Винницкой РГA, но в понедельник, 12 февраля, публикацию об открытии туалета с сайта удалили.

Власти района сообщили, что открытие состоялось 8 февраля. Нa ремонт уборной были задействованы средства в сумме около 300 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что женщина и мужчина пытались ограбить общественный туалет, расположенный в парке "Победа" Днепровского района Киева.