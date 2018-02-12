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    Общество

    При галстуках и с шариками. Под Винницей торжественно открыли туалет

    (обновлено: )54205
    По данным местного издания, торжественное открытие школьной уборной в селе Медвежье Ушко состоялось 8 февраля, фотографии с мероприятия были выложены на сайте РГА, однако позже информацию удалили.
    Торжественное открытие туалета в школе в Винницкой области
    vinnitsa.info

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Торжественное открытие школьной уборной состоялось в селе Медвежье Ушко в Винницком районе, пишет местное издание Винница.info.

    "На событие приехал высший эшелон руководства района. Чиновники при галстуках перерезали патриотическую ленту и "с удовольствием осмотрели отремонтированное помещение", — говорится в сообщении.

    vinnitsa.info
    Торжественное открытие туалета в школе в Винницкой области

    Издание отмечает, что информация была обнародована на сайте Винницкой РГA, но в понедельник, 12 февраля, публикацию об открытии туалета с сайта удалили.

    Власти района сообщили, что открытие состоялось 8 февраля. Нa ремонт уборной были задействованы средства в сумме около 300 тысяч гривен.

    Ранее сообщалось, что женщина и мужчина пытались ограбить общественный туалет, расположенный в парке "Победа" Днепровского района Киева.

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