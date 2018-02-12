Внутренний враг. Ленинопад финишировал, на очереди - Шевченко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Случаи вандализма в отношении памятников и монументов в Украине стали частым явлением. Все чаще потомки посещают памятники и мемориалы не для чествования: разбирают на металл, разрушают и оскверняют, порой совсем не ясно, по какой причине. Некоторые заявляют, что таким образом борются с советским прошлым. Хотя, как говорится, ломать – не строить.

Однако, если раньше под эгидой декоммунизации объявляли войну советским памятникам, то сейчас уже добрались даже до символа нации — Тараса Шевченко.

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Украли голову Шевченко

В воскресенье, 11 февраля, на Львовщине неизвестные отбили голову бронзовой статуе Тараса Шевченко в парке города Стрый. Об этом сообщал ZAXID.NET.

Вблизи поврежденного памятника голову так и не нашли. Полиция начала доследственную проверку.

Тем временем, жители города решили составить коллективное обращение к властям и полиции.

Бетонный памятник покрыт бронзой. Он был установлен еще в 1958 году.

Фото varta-1 Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)

Ранее скульптура уже подвергалась нападению. В декабре 2017 года неизвестные украли со спины и ноги Шевченко бронзовое покрытие. Тогда полиция расследовала инцидент не как "вандализм", а как "кражу металла".

При этом о привлечении к ответственности виновных мало что слышно.

Возмущение в соцсетях

Случай вандализма на Львовщине вызвал бурю возмущения в соцсетях.

"Додекоммунизировались", "Ленины закончились, настал черед Шевченков", "Утратили уже все человеческое", — пишут украинцы гневно в соцсетях.

Некоторые в комментариях советуют: "искать голову памятника в приемках металлолома". Металл то нынче стоит дорого.

Скриншот с сайта Facebook

Отбили нос

Перед этим в марте 2017 года в Харьковской области неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко. Тогда Кобзарю отломали нос.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

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Следует отметить, что в последние годы случаи вандализма в отношении Шевченко были в Украине редким явлением. Последний такой громкий случай произошел в апреле 2012 года. Тогда неизвестные украли бронзовые дощечки с памятника Кобзарю в центре Днепропетровска.

В мае 2006 года накануне 165-й годовщины перезахоронения праха Кобзаря от рук вандалов пострадал всемирно известный памятник Тарасу Шевченко в Харькове. Злоумышленники отломали часть бронзовой косы, которую держит гайдамак на скульптурной композиции памятника, и повредили еще некоторые его элементы.

Как известно, скульптура является памятником национального значения и охраняется государством. Очевидно, целью злоумышленников был цветной металл, ведь было похищено около 15 килограммов бронзы.

Скандал в Виннице

К слову, небывалый скандал вызвал и снос памятника Шевченко в Виннице.

В ночь на 24 января на площади Небесной сотни в городе скульптура была демонтирована, а на утро на этом месте появился высокий забор, который взяли под охрану правоохранители и неизвестные лица в гражданской одежде.

Сообщалось, что мэрия планирует установить на месте снесенного памятника мемориал Героям Небесной Сотни — "Дерева Свободы". Новый монумент в виде дерева вишни из бронзы, на котором будут выгравированы имена погибших в ходе Майдана, планировали открыть 20 февраля.

Однако в городе вспыхнули немногочисленные протесты, требуя вернуть памятник Кобзарю.

vinnitsa.info В Виннице собрались противники демонтажа бюста Шевченко

По материалам из открытых источников интернет