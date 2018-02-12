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    Внутренний враг. Ленинопад финишировал, на очереди - Шевченко

    (обновлено: )66354
    Додекоммунизировались! Ленинопад закончился — добрались до Кобзаря. Все чаще в Украине объектом вандализма становятся памятники символу нации - Тарасу Шевченко. Чем не угодил уже Кобзарь?
    Флаг Украины возле памятника Тарасу Шевченко
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Случаи вандализма в отношении памятников и монументов в Украине стали частым явлением. Все чаще потомки посещают памятники и мемориалы не для чествования: разбирают на металл, разрушают и оскверняют, порой совсем не ясно, по какой причине. Некоторые заявляют, что таким образом борются с советским прошлым. Хотя, как говорится, ломать – не строить.

    Однако, если раньше под эгидой декоммунизации объявляли войну советским памятникам, то сейчас уже добрались даже до символа нации — Тараса Шевченко.

    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Якубин о разрушении памятников: нет уже логики, все - чистый вандализм

    Читайте также: История Украины и металлолом: о вандалах и памятниках

    Украли голову Шевченко 

    В воскресенье, 11 февраля, на Львовщине неизвестные отбили голову бронзовой статуе Тараса Шевченко в парке города Стрый. Об этом сообщал ZAXID.NET. 

    Вблизи поврежденного памятника голову так и не нашли. Полиция начала доследственную проверку.

    Тем временем, жители города решили составить коллективное обращение к властям и полиции.

    Бетонный памятник покрыт бронзой. Он был установлен еще в 1958 году.

    Фото varta-1
    Неизвестные отбили голову памятнику Тарасу Шевченко в Стрые (Львовская область)

    Ранее скульптура уже подвергалась нападению. В декабре 2017 года неизвестные украли со спины и ноги Шевченко бронзовое покрытие. Тогда полиция расследовала инцидент не как "вандализм", а  как "кражу металла".

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    Вакханалия памяти: "неугодные" памятники – убрать, историю – переписать

    При этом о привлечении к ответственности виновных мало что слышно.

    Возмущение в соцсетях

    Случай вандализма на Львовщине вызвал бурю возмущения в соцсетях.

    "Додекоммунизировались", "Ленины закончились, настал черед Шевченков", "Утратили уже все человеческое", — пишут украинцы гневно в соцсетях. 

    Некоторые в комментариях советуют: "искать голову памятника в приемках металлолома". Металл то нынче стоит дорого.

    Скриншот с сайта Facebook

    Отбили нос

    Перед этим в марте 2017 года в Харьковской области неизвестные повредили памятник Тарасу Шевченко. Тогда Кобзарю отломали нос. 

    Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. 

    Досудебное расследование продолжается.

    Снос памятника Тарасу Шевченко в Виннице
    Facebook Михайло Рюхов
    ТОП тем Украины: протесты из-за Шевченко в Виннице, массовый отток ученых

    Читайте также: Тарас Шевченко или Небесная сотня? Кому в Виннице Кобзарь мешает

    Следует отметить, что в последние годы случаи вандализма в отношении Шевченко были в Украине редким явлением. Последний такой громкий случай произошел в апреле 2012 года. Тогда неизвестные украли бронзовые дощечки с памятника Кобзарю в центре Днепропетровска.

    В мае 2006 года накануне 165-й годовщины перезахоронения праха Кобзаря от рук вандалов пострадал всемирно известный памятник Тарасу Шевченко в Харькове. Злоумышленники отломали часть бронзовой косы, которую держит гайдамак на скульптурной композиции памятника, и повредили еще некоторые его элементы. 

    Как известно, скульптура является памятником национального значения и охраняется государством. Очевидно, целью злоумышленников был цветной металл, ведь было похищено около 15 килограммов бронзы.

    Скандал в Виннице

    Националисты разбили голову Ленина у памятника жертвам Голодомора в Кривом Роге
    Facebook ВГО "Сокол"
    В Кривом Роге у памятника жертвам Голодомора разбили голову скульптуры Ленина

    К слову, небывалый скандал вызвал и снос памятника Шевченко в Виннице.

    В ночь на 24 января на площади Небесной сотни в городе скульптура была демонтирована, а на утро на этом месте появился высокий забор, который взяли под охрану правоохранители и неизвестные лица в гражданской одежде. 

    Сообщалось, что мэрия планирует установить на месте снесенного памятника мемориал Героям Небесной Сотни — "Дерева Свободы". Новый монумент в виде дерева вишни из бронзы, на котором будут выгравированы имена погибших в ходе Майдана, планировали открыть 20 февраля.

    Однако в городе вспыхнули немногочисленные протесты, требуя вернуть памятник Кобзарю.

    vinnitsa.info
    В Виннице собрались противники демонтажа бюста Шевченко

    По материалам из открытых источников интернет 

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