Темы дня в Украине: волна митингов и зеленая вода в Виннице

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Жизнь харьковчанки после тяжелейшей аварии, требования военных пенсионеров в Днепре, "музыкальный" кот-львовянин и подкрашенная коммунальщиками вода в Виннице.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Харьков: "Простить не готова": харьковчанка, выжившая в ДТП на Сумской, дала большое интервью"

Прошло четыре месяца с момента жуткого ДТП на Сумской в Харькове. Оксана Евтеева – единственная, у кого октябрьская авария забрала сразу двух близких людей – мужа и сестру. А из-за ошибки медиков больницы скорой помощи девушка до сих пор заново учится ходить. У нее не заметили закрытый перелом колена. На ноги поставили лучшие ортопеды.

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…В первые дни Оксана сама едва дышала, потому что имела разорванные легкие, переломы ребер, руки, ноги, таза. Ей вырезали селезенку. Последствия тяжелой травмы головы, пугают медики, могут проявиться в течение двух лет. После полного выздоровления девушку ждет также пластика на лице. А пока все силы уходят на то, чтобы научиться ходить заново.

kh.vgorode.ua Оксана Евтеева с погибшим мужем Александром Евтеевым

Днепр: "В Днепре, как и во многих городах Украины прошли митинги протеста военных пенсионеров"

В прошлом году был принят закон о пенсионном обеспечении, согласно которому производится перерасчет (осовременивание) пенсий гражданским пенсионерам. Многие из них, особенно среди тех, кто ушел с работы недавно и имел большие зарплаты, получили прибавки до 100%.

Но о военных почему-то забыли. "Пенсии военным пенсионерам последний раз пересчитывали в 2008 году, а их индексацию проводили в 2014 году, – рассказывает "Горожанину" председатель областного объединения ветеранов войны в Афганистане Виктор Волошин. – У нас получается, что одни пенсионеры "правильные", а другие "неправильные". То есть одни получают пенсию 5000 гривен, а другие — 1500. Это справедливо? Офицеры, прослужившие в армии 30-35 лет, получают меньше, чем те, кто проработал на производстве 20-25 лет. Это касается всех пенсионеров-военнослужащих, а также ветеранов силовых структур. В нашем объединении — более 8 тысяч "афганцев", и эта проблема актуальна для большинства".

Винница: "Горячую воду покрасят в зеленый цвет. Она безопасна — говорят коммунальщики"

Тепловики собираются добавить в воду флуоресцеин натрия, который покрасит ее в зеленый цвет. Коммунальщики утверждают, что такая вода не несет вреда для здоровья человека.

vn.20minut.ua Зеленая вода в Виннице

…"Подкрасить воду нужно, чтобы определить места утечки в подвалах и в трубах, на местах входа в дом. Это позволит нам быстрее локализовать "дыры" в сети, – объясняет пресс-секретарь "Винницагортеплоэнерго" Юлия Петришена. – А флуоресцеин натрия является абсолютно безопасным веществом для здоровья человека. Его использование разрешено органами СЭС. Но и это не значит, что у всех винничан польется из кранов "зеленая" вода. Такое, как раз, может произойти в тех домах, где есть утечки в сети".

Львов: "Музейный кот: как Мурлыка поселился и работает в Доме Франка"

Чтобы стать музейным котом, год назад Мурлыке пришлось пройти серьезный конкурсный отбор. Среди требований к кандидатам были юный возраст (до восьми месяцев), мужской пол, отсутствие судимости и преступных намерений, опрятность, кротость и главное – рыжий цвет шерсти.

...У Мурлыки обнаружили талант к музике, теперь он частенько устраивает репетиции – гуляет по клавишам фортепиано и наигрывает свои – кошачьи – мелодии.

gazeta.lviv.ua Музейный кот Мурлыка

Харьков: "Деберц как зеркало харьковской ментальности"

К разряду ярких опознавательных знаков для харьковчан стоит отнести карточную игру "Деберц". Не зря, знатоки жанра специально выделяют "особенности харьковской разновидности игры". Не исключено, что игра имела в Харькове широкую популярность именно потому, что в ней отображались ментальные особенности горожан.

…Если провести конкурс рассказов о самой продолжительной серии игр в деберц, то выяснится, что она может длиться несколько суток без перерыва. Да, харьковчане склонны к преувеличениям. Но если отбросить крайние случаи, то часа три-четыре за игрой в деберц, пролетавшие, к слову, как пара минут, — вполне обычная история.