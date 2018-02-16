Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров выделил необходимые средства для проведения ребальзамации тела ученого-медика Николая Ивановича Пирогова, которое находится в Национальном музее-усадьбе Н.И. Пирогова, сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела на своей странице Facebook опрос, стоит ли дальше выделять средства на ребальзамацию или же потратить их на лечение тяжелобольных. Как оказалось, ее инициативу не поддержало правительство.

"Как я и говорил недавно в общении с журналистами — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также был крайне взволнован всей той историей и заверил, что лично вмешается в ситуацию и поддержит музей. И вот видим результат", — написал мэр Винницы на своей странице в Facwebook.

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По его словам, и городской совет, и Винницкая областная государственная администрация были готовы выделить необходимый финансовый ресурс.