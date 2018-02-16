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    Общество

    Гройсман заставил дать денег на ребальзамацию тела Пирогова в Виннице

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    По словам мэра Винницы Сергея Моргунова, глава украинского правительства был вынужден вмешаться в ситуацию с выделением средств на ребальзамацию тела Ивана Пирогова.
    Церковь-некрополь Н.И. Пирогова. Забальзамированное тело покойного профессора, всемирно известного хирурга Николая Пирогова, покоящегося в склепе в Виннице
    РИА Новости Украина Алла Дунина

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров выделил необходимые средства для проведения ребальзамации тела ученого-медика Николая Ивановича Пирогова, которое находится в Национальном музее-усадьбе Н.И. Пирогова, сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

    Ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун провела на своей странице Facebook опрос, стоит ли дальше выделять средства на ребальзамацию или же потратить их на лечение тяжелобольных. Как оказалось, ее инициативу не поддержало правительство.

    "Как я и говорил недавно в общении с журналистами — Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также был крайне взволнован всей той историей и заверил, что лично вмешается в ситуацию и поддержит музей. И вот видим результат", — написал мэр Винницы на своей странице в Facwebook.

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    По его словам, и городской совет, и Винницкая областная государственная администрация были готовы выделить необходимый финансовый ресурс.

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