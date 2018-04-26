В Виннице не будут вывешивать флаг ОУН

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Винницкого облсовета не поддержали решение о поднятии флага ОУН на госучреждениях в дни, связанные с чествованием памяти "героев национально-освободительной борьбы".

За такое решение в четверг проголосовали всего 30 из 44 присутствующих на внеочередной сессии депутатов, сообщает Укринформ.

В проекте решения сессии предлагалось рекомендовать поднятие на административном здании Винницкого областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, флага ОУН в определенные даты, связанные со знаменательными событиями национально-освободительной борьбы.

Во время голосования в сессионном зале не было депутатов из фракций политических партий "УКРОП", "Батькивщина" и "Свобода".

Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады предлагает официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) на зданиях государственных органов власти.