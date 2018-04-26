наверх
26.04.201818:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Виннице не будут вывешивать флаг ОУН

    (обновлено: )13720
    Депутаты Винницкого областного совета не поддержали проект решения по поднятию на административном здании облсовета флага ОУН в определенные даты.
    vinrada.gov.ua

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Депутаты Винницкого облсовета не поддержали решение о поднятии флага ОУН на госучреждениях в дни, связанные с чествованием памяти "героев национально-освободительной борьбы".

    Боеприпасы
    REUTERS/Gleb Garanich
    Левченко: охрану складов боеприпасов усилили — есть причина

    За такое решение в четверг проголосовали всего 30 из 44 присутствующих на внеочередной сессии депутатов, сообщает Укринформ.

    В проекте решения сессии предлагалось рекомендовать поднятие на административном здании Винницкого областного совета, а также на зданиях, в которых размещаются органы местного самоуправления, флага ОУН в определенные даты, связанные со знаменательными событиями национально-освободительной борьбы.

    Во время голосования в сессионном зале не было депутатов из фракций политических партий "УКРОП", "Батькивщина" и "Свобода".

    Ранее сообщалось, что группа депутатов Верховной Рады предлагает официально вывешивать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) на зданиях государственных органов власти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата