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    Интервью

    Левченко: охрану складов боеприпасов усилили — есть причина

    (обновлено: )9301
    Эффективность сохранности складов боеприпасов в условиях разрухи упирается в финансы, которых всегда недостаточно, заявил военный эксперт.
    Боеприпасы
    REUTERS/Gleb Garanich

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    На складах боеприпасов усилили охрану: Минобороны внедрило систему противодействия беспилотникам.

    Кроме того, Министерство обороны настаивает на увеличении финансирования охраны хранилищ боеприпасов с 500 до 800 миллионов гривен в год.

    Об уровне защиты военных складов в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал военный эксперт Игорь Левченко.

    (текст  публикуется на языке оригинала)

    Як зараз повинні охоронятися сховища боєприпасів?

    Украина тестирует боеприпасы собственного производства. Видео
    Канал "Укроборонпрома" на Youtube
    Украина тестирует боеприпасы собственного производства

    — Як і в  більшості інших аспектів забезпечення національної безпеки, функціонування ЗСУ до початку військових дій на Донбасі, в цій сфері приділялася мінімальна увага з боку держави, і відповідно було мінімальне функціонування. Тому до 2014 року ми підійшли в достатньо такому сумному стані, особливо що стосується системи зберігання боєприпасів, ці величезні склади, які лишилися з радянських часів, це весь час був головний біль і для центральної влади, і для керівництва військових, але знову ж таки, основне питання тоді стояло не щодо збереження, а щодо утилізації, і так далі. При цьому ж треба розуміти, що практично всі склади на території України були критично переповнені і такими, що вийшли терміни зберігання боєприпасами, які були перевезені на територію України з різних контингентів радянських військ в Східній Європі.

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    У принципі з 2014 року навіть в силу того що українська армія почала вести бойові дії, відбувалися процеси, які були спрямовані на покращення ситуації в цій сфері. Як мінімум, з метою забезпечення військ проводилася банальна інвентаризація боєприпасів, найбільш цінні переміщувалися в найбільш підготовлені і захищені сховища, відбувалося активне перевезення боєприпасів між різними базами зберігання, але в той же час в умовах війни різко збільшилася загроза терактів та диверсій проти об'єктів таких от важливих, як бази зберігання. Звичайно, з 2014 року Міноборони ведеться досить активна робота щодо покращення технічного оснащення, інфраструктури, умов зберігання на базах зберігання, і знову ж таки ми повинні розуміти, що все впирається у фінанси, тому що забезпечити ефективну безпеку і збереження в умовах такої розрухи, яка була, це досить складно і це потребує великих коштів, які не завжди є.

    Але все ж таки: все впирається в кошти і фінанси чи все впирається в людський фактор?

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: завод боеприпасов за 1,4 млрд? Забыли о "стене Яценюка"

    — Людський  фактор завжди має певний вплив. Але в той же час, більшість  надзвичайних подій, які відбувалися  на базах зберігання боєприпасів  ЗСУ з 2014 року, вони все ж таки  мали фактор втручання зовнішнього. І це Сватово, в принципі, наскільки  я розумію, це було визначено як диверсія. Потім це склади зберігання меншого масштабу, які розгорнуті безпосередньо близько від зони бойових дій, з яких здійснюється безпосередньо забезпечення бригад. Та ж сама Балаклея, як я розумію, там мова все ж таки йде про диверсію, але не за допомогою дрона, тобто технічних засобів, а як я можу робити висновки з тої інформації, яка є, бо я не володію якоюсь інсайдерською інформацією, там мали місце агентурне вербування працівників цього складу, і організування диверсії з залученням співробітників цієї бази зберігання. Тому диверсійний фактор не можна виключати. Можливо, ситуація яка була в Калинівці, там саме такий ось людський фактор зіграв злий жарт, можливо, персонал, керівництво цієї бази зберігання, воно було трохи розслаблене, вважало, що знаходиться досить далеко від лінії фронту, і вважало, що у них нічого не може трапитися. Тому це можуть бути різні фактори, але знову ж таки, фактор терористично-диверсійної загрози, він виріс в рази і повинен враховуватися одним з перших при організації і самих умов зберігання, системи зберігання, а також охорони і оборони таких об'єктів.

    Ранее народный депутат Андрей Тетерук подчеркнул, что к сожалению, только трагические разрушения складов боеприпасов заставили правительство обратить на внимание на их надлежащую охрану.

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