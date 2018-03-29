ОУН по всей стране. Рада поднимает красно-черный флаг

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Красно-черный флаг с подачи Рады

В Украине не утихают споры вокруг красно-черного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) — дело дошло уже до парламента. Так, группа народных избранников предлагает официально вывешивать красно-черный флаг на зданиях государственных органов власти — соответствующий законопроект зарегистрирован на официальном сайте парламента.

"Он был одним из символов революции достоинства. И поэтому мы предлагаем на государственном уровне утвердить его применения. Это уже сделал ряд местных, в частности областных советов по всей Украине. Настал черед высшего законодательного органа государства", — пояснил один из авторов документа, депутат от националистической партии "Свобода" Андрей Ильенко.

Проект закона предусматривает размещение красно-черного флага на зданиях государственных органов Украины в дни государственных праздников.

Документ предусматривает, что флаг ОУН-УПА будет вывешиваться на зданиях государственных органов Украины, как центральных, так и местных, а также на зданиях органов местного самоуправления в следующие дни: 22 января (День независимости и соборности Украины), 20 февраля (День героев небесной сотни), 14 марта (День украинского добровольца), 21 мая (День памяти жертв политических репрессий), 23 мая (День героев), 28 июня (День Конституции Украины), 24 августа (День Независимости Украины), 14 октября (День создания УПА), 6 декабря (День Вооруженных сил Украины). Кроме того, местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается красно-черный флаг.

Стоит отметить, что Рада в вопросе вывешивания красно-черных флагов — не в авангарде. В нескольких регионах местные власти в ответ на польский запрет "бандеровской идеологии" уже разрешили использовать, наряду с государственным, красно-черный флаг.

Флаг ОУН-УПА в регионах

Львовский горсовет в конце января разрешил использовать красно-черные флаги в городе, но только в дни некоторых памятных дат.

"Этим постановлением мы еще больше усиливаем и определяем важность сине-желтого флага Украины… Но мы также определяем несколько позиций относительно красно-черного флага. В частности, отдавая дань героям различных этапов национально-освободительной борьбы, рекомендовать использование красно-черного флага во время проведения соответствующих торжественных и памятных мероприятий на территории города", — заявил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

Так, в определенных местах во Львове будет вывешиваться исключительно государственный флаг. Горсовет также определил 29 дат, когда рекомендовано использовать на территории города символику ВСУ и историческую символику, в частности флаг ОУН-УПА. В перечень вошли 1 января — День рождения Степана Бандеры, 9 марта — День рождения поэта Тараса Шевченко, 28 июня — День Конституции Украины, 24 августа — День Независимости Украины, а также 6 декабря — День Вооруженных сил Украины.

Ивано-Франковский городской совет тоже дал добро на "бандеровский флаг".

"Несмотря на то, что красно-черный флаг, с которым шли в бой воины ОУН-УПА, сейчас стал знаменем в руках бойцов, воюющих на востоке Украины, городской совет утвердил перечень дат, связанных с событиями национально-освободительной борьбы украинского народа XX века, памятью ее героев, в честь которых наряду с государственным флагом Украины следует вывешивать революционный флаг ОУН", — сообщается на сайте горсовета.

Теперь в Ивано-Франковске будут поднимать флаг в определении праздничные дни — всего в списке определено 23 памятные даты. При этом предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали принять к сведению это решение и вывешивать флаг в указанные дни. По мнению городского главы "свободовца" Руслана Марцинкива, который и был инициатором принятия документа, жители города должны гордиться, что являются "бандеровцами".

Камень-Каширский и Рожищенский райсоветы на Волыни 15 февраля также приняли подобные решения. Флаг ОУН будет вывешиваться на территории районов возле админзданий в дни, которые связаны "с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы украинской нации". Проекты решения были внесены на рассмотрение сессий фракциями ВО "Свобода" в райсоветах. В Рожищенском райсовете "свободовец" Александр Никончук заявил, что запрет "бандеровской идеологии" — отрицание права украинцев на государственность и национальное достоинство.

"Красно-черный флаг — это символ того, что украинцы имеют свою историю и своих героев. Это наш ответ на недружественные шаги Варшавы", — аргументировал националист.

Красно-черный флаг ОУН будут поднимать по праздникам вместе с национальным также и в Тернополе. В начале февраля соответствующее решение приняли местные власти с подачи городского головы Сергея Надала (ВО "Свобода") в ответ на принятый в Польше закон.

"Убежден, что ни одно политическое решение не может переписать героические страницы нашей истории. Этим решением мы демонстрируем, что не позволим другим странам переписывать страницы нашей истории. И еще раз официально утверждаем на городском уровне уважение к нашим Героям и их вклад в борьбу за независимость Украины", — заявил Надал.

На днях депутаты Хмельницкого облсовета санкционировали использование красно-черного флага наряду с государственным. Поднимать флаг ОУН решено в памятные даты, связанные с выдающимися событиями и лицами национально-освободительной борьбы, а за определением данного перечня депутаты обратились в Украинский институт национальной памяти.

Одновременно хмельницкие депутаты решили обратиться к парламенту с предложением предоставить красно-черному флагу статус официального боевого флага национально-освободительной борьбы украинского народа.

Не обошлось без красно-черного флага и в Киеве. Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей согласовала проект решения об использовании революционного флага ОУН. Согласно проекту решения, у здания Киевсовета, а также возле помещений райгосадминистраций флаг предлагают поднимать в дни событий, связанных с национально-освободительной борьбы и памятью героев.

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Напомним, в 2015 году Верховная Рада приняла закон "О правовом статусе борцов за независимость Украины", согласно которому героизация УПА по сути стала официальной доктриной для страны. Согласно документу, члены УПА были признаны борцами за независимость.