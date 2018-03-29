В Польше ответили на идею сделать флаг ОУН-УПА государственным в Украине

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Польша точно отреагирует на инициативу украинских депутатов сделать красно-черный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) государственным символом, заявил изданию "Вести" польский политолог Марек Серант.

"Как минимум, этот шаг могут подать как проявление тоталитаризма. Кроме этого, коммуникация между странами может ухудшиться, и у Польши возможностей для этого предостаточно — например, она может сократить сотрудничество в экономической сфере и отказаться от поддержки Украины на международном уровне, а также может поменяться и отношение к украинцам внутри Польши", — заявил он.

Ранее группа депутатов Верховной Рады Украины предложила официально вывешивать красно-черный флаг ОУН-УПА на зданиях государственных органов власти. Соответствующий законопроект зарегистрирован в среду на официальном сайте украинского парламента.