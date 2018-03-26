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    Пограничники задержали в Азовском море судно под флагом РФ

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    По данным ведомства, судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму, члены команды судна нарушили порядок выезда из Крыма.
    Госпогранслужба в youtube

    Пограничники сообщили, что задержали рыболовецкое судно под флагом России в украинской части территориальных вод Азовского моря.

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    УНИАН
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    "Корабль морской охраны Госпогранслужбы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ. На борту находился экипаж из 10 человек", — сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    По данным ведомства, судно "Норд" остановили в 15 милях от Обиточной косы. В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму, члены команды судна нарушили порядок выезда из Крыма. Как отмечается, все члены команды имели паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь.

    Указывается, что на данный момент судно с командою на борту отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Также будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна обнаружено трал для лова рыбы и 5 тонн морепродуктов.

    Пограничники проинформировали о задержании прокуратуру, Службу безопасности и Национальную полицию. На членов команды судна составили административные протоколы.

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