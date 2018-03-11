Пограничники задержали "вора в законе" в 50 метрах от границы с Россией

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. На границе Украины и России задержан криминальный авторитет, "вор в законе" по прозвищу "Сумбат Тбилисский", сообщает Госпогранслужба Украины в воскресенье.

Задержание в ночь на 11 марта провели сотрудники отдела пограничной службы "Казачья Лопань".

"Сумбата Тбилисского" удалось задержать за 50 метров от государственной границы. Он, не имея при себе документов, пытался незаконно попасть на территорию России", — говорится в сообщениии.

Задержанного ранее разыскивали за возможную причастность к противоправной деятельности на территории Украины.

Сейчас гражданина Грузии передали представителям Нацполиции.

Напомним, в феврале киевские полицейские задержали на проспекте Глушкова "вора в законе" по кличке "Гега Озургетский". По данным полиции, злоумышленник планировал управлять в Украине организованными преступными группировками.