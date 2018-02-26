Варченко: наши воры в законе совсем не "наши"

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Национальная полиция начинает новую операцию под названием "Мигрант". Это оперативно-профилактическая операция, цель которой выявить иностранцев, которые своими действиями влияют на криминогенную ситуацию в стране. Об этом сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он рассказал подробно, на кого именно направлена операция "Мигрант": "Это лидеры преступных групп, "воры в законе". Такая категория граждан должна быть под нашим пристальным контролем. Необходимо отслеживать их деятельность с момента прибытия на территорию страны. Оперативные подразделения должны обладать информацией еще на этапе подготовки к совершению преступления и оперативно задерживать злоумышленников".

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Приказ о старте операции "Мигрант" подписал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Подробнее о том, что это за операция, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы советник главы МВД Иван Варченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Скажіть, чому і як було прийняте рішення про старт такої операції проти "злодіїв в законі"? РИА Новости | Перейти в фотобанк Реакция жителей Донбасса на закон о реинтеграции: все, прощай, Украина

– Я хотів би пояснити, що таке злодії в законі, і чим небезпечна їх діяльність власне в будь-якій іншій країні. Отже, в світі їх близько 500 чоловік знаходиться. Це організатори злочинних груп, які ділять між собою місцеві, державні, національні ринки, мається на увазі в ширшому розумінні, не базар, а в принципі ринок, де люди працюють, заробляють гроші. І відповідно вони шукають, як би злочинним шляхом відібрати ці гроші чи в людей, чи в держави. І таким чином здійснюють практично економічні диверсії на території держави. Після того, як в якихось державах відбуваються подібні операції і виганяються злодії в законі з цих держав, ми знаємо, зокрема операцію грузинську тоді, коли вигнали злодіїв в законі, зрозуміло, вони починають мігрувати. Вони шукають інші місця в світі, де можна зачепитися. Україна не є таким комфортним місцем для злодіїв в законі, оскільки впродовж 2015-2017 років ми їх інколи, до десятка, а інколи і більше десятка, видворяли з України. Але законодавство України на сьогодні таке, що дозволяє злодію в законі після того, як його вигнали з України, депортували, знову повертатися в Україну і знову розпочинати свою злочинну діяльність. Тому Національна поліція України, спільно з підрозділами Державної прикордонної служби і Державної міграційної служби, починають зараз спільну операцію з тим, щоб практично знищити зараз таке поняття, як організована злочинність з боку злодіїв в законі в Україні, саме мігрантів. Бо в Україні знаходиться близько 5-7 злодіїв в законі, які є громадянами України. А ще десь 20 осіб – це ті, які приїхали для того, щоб в Україні здійснювати шкідливу свою діяльність.

Але в законодавчому порядку, з точки зору закону ситуація також маж підтримуватись?

– Звичайно. Ідеальна була б ситуація, коли б Верховна Рада зрештою спромоглася на прийняття закону 1188 або його новітньої якоїсь редакції. Цей закон встановлював термінологію – що таке злодій в законі і встановлював конкретну відповідальність для тих осіб, які називаються злодіями в законі і відповідно визнаються, що вони організатори злочинних груп на території України. На жаль, не спромоглася це зробити Верховна Рада в 2016 і 2017 році. Ми орієнтуємось, що в 2018 році парламент дійде до цього. Але на разі в Україні є можливості засуджувати цих осіб за іншими статтями КК. І власне Національна поліція, збираючи інформацію про них, і маючи достатній об’єм і масив інформації про незаконну діяльність цих осіб, їх посібників, може користуватися 255, 256 статтями КК України, і відповідно за цими статтями засуджувати їх або піддавати депортації. Це статті, які передбачають організацію злочинних груп або участь у діяльності злочинних груп.

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Як організовуватиметься операція?

– Ще раз повторюся, у нас на разі нараховується десь до 25 злодіїв в законі в Україні, які періодично мігрують. З них чоловік 5-7 – це громадяни України. Відповідно, питання стоїть про те, як вигнати решту і змусити їх припинити цю злочинну діяльність в Україні. Відповідно, ті розробки, які вже існують на сьогодні, ті розробки, які проводяться, а створений в поліції спеціальний департамент стратегічних розробок зараз, і цей департамент налічуватиме до 150 осіб, ми плануємо, що до кінця року він запрацює в повний об’єм. Але вже зараз він практично з коліс починає працювати і починає працювати по оцим організованим злочинним угрупуванням. Тому вже взимку-навесні цього року планується затримання і депортація абсолютної більшості цих злодіїв в законі, які на сьогодні працюють в Україні, на основі тієї інформації про кримінальні злочини, які вже є в української поліції.

Ранее юрист Анна Маляр заявляла, что законодательство не успевает реагировать на новые виды преступлений.

Кроме того, директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков отметил, что участие полицейских в преступных группировках стало системой.