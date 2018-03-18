В Донбассе подорвался пограничник

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Один украинский пограничник погиб и один ранен в результате взрыва гранаты на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести… К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, назначено специальное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Позже помощник главы ГПС Украины Олег Слободян заявил, что есть несколько версий взрыва гранаты на КПВВ, одна из них — неосторожное обращение с оружием.

"Обстоятельства инцидента устанавливаются. Есть несколько версий, в том числе версия — неосторожное обращение с оружием, но, что именно произошло, будет установлено в ходе следствия. Сейчас делать выводы еще рано", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в Донбассе за период с 15 марта по 16 марта зафиксировала 63 взрыва.