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    В Донбассе подорвался пограничник

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    Донбасс: новое перемирие (345)

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    В одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", сдетонировала ручная осколочная граната. Есть несколько версий, одна из них - неосторожное обращение с оружием.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Один украинский пограничник погиб и один ранен в результате взрыва гранаты на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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    "Вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорское", пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести… К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, назначено специальное расследование, устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Позже помощник главы ГПС Украины Олег Слободян заявил, что есть несколько версий взрыва гранаты на КПВВ, одна из них — неосторожное обращение с оружием.

    "Обстоятельства инцидента устанавливаются. Есть несколько версий, в том числе версия — неосторожное обращение с оружием, но, что именно произошло, будет установлено в ходе следствия. Сейчас делать выводы еще рано", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

    Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине в Донбассе за период с 15 марта по 16 марта зафиксировала 63 взрыва.

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