В России рухнул вертолет пограничников: выжили два человека

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Чечне рухнул вертолет, в результате выжили два человека, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его сведениям, Ми-8 упал в горах на юге республики в пограничной зоне (Чечня, как субъект России, граничит с Грузией).

Вероятная причина катастрофы – плохая погода.

"Крушение произошло примерно в 10.59 мск. В районе аварии была плохая погода, снег с дождем. Предварительно, пять человек погибли, двое выжили, но получили ранения", — отметил собеседник агентства.

Ранее другой источник РИА Новости заявлял, что всего на борту были девять человек, из которых как минимум пять погибли. По его информации, вертолет принадлежал одной из спецслужб.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.

Также источник в правоохранительных органах заявил, что вертолет, потерпевший крушение в Чечне, принадлежал пограничной службе.

"Вертолет, рухнувший в Чечне, принадлежал пограничной службе", — сказал собеседник агентства.

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ан-26 во вторник днем, 6 марта, потерпел крушение при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. На борту самолета, по последним данным Минобороны РФ, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ.