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    Погранслужба Украины прямо на границе решит, пускать ли Собчак в Крым

    (обновлено: )46618
    Как заявил помощник главы государственной пограничной службы, решение по Собчак будет приниматься во время попытки пересечения ею границы.
    Ксения Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Украинские пограничники решат, пропускать ли в Крым кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, непосредственно уже на границе, передает агентство УНН со ссылкой на помощника главы государственной пограничной службы Олега Слободяна.

    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Скриншот видео
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского

    "Решение будет приниматься во время попытки пересечения ею границы", — заявил он.

    Ранее представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским.

    Это обращение глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией". Госпогранслужба Украины проверяет данные, что Собчак могла посещать Крым ранее без согласия Киева. Если этот факт подтвердится, ей могут запретить въезд в Украину сроком на три года.

    Собчак уже попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.

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