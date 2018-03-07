Собчак попала в базу "Миротворца"

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Администрация сайта "Миротворец" внесла кандидата в президенты России Ксению Собчак в базу Чистилища сайта "Миротворец".

Сообщается, что Собчак сознательно "нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 года".

Также указана еще одна причина внесение в "черный" список: манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов.

На сайте сказано, что в 2014 году "Собчак оправдывала российскую оккупацию АР Крым".

Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией".