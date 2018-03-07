Климкин назвал "политической шизофренией" просьбу Собчак

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение в украинское посольство кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании.

Ранее официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским.

"Меня все о Собчак и оккупированном Крыме спрашивают, как будто других тем нет. Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения, конечно, политическая", — написал Климкин в Twitter.

Глава МИД также заявил, что Собчак нужно посетить Киев и встретиться с Меджлисом крымскотатарского народа, чтобы "пообщаться с крымскими татарами".

Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится. Как заявляла экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская, слова Собчак о регионе демонстрирует хамское отношение к выбору крымчан.

Павел Климкин/Twitter, 7 марта 2018

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.