В российском МИД прокомментировали просьбу Собчак к Киеву из-за Крыма

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила намерение Ксении Собчак просить разрешения у властей Украины посетить Крым с историей, когда бывший президент США Джордж Буш-младший во время заседания СБ ООН отпрашивался у Кондолизы Райс в туалет.

"Мне все это напомнило ситуацию середины 2000-х годов. Я тогда работала в Нью-Йорке в постпредстве России при ООН, и был Совет Безопасности с участием глав государств. От американской стороны в нем принимал участие президент США, на тот момент это был Джордж Буш-младший. Это была очень забавная история. Он сидел в зале Совета Безопасности за столом и в ходе заседания что-то скрупулезно записывал на листке бумаги. Как потом выяснилось, фотокорреспондент одного из западных агентств навел свой объектив, потом фотография с этой запиской попала в сеть. Так вот, в этой записке президент США Джордж Буш-младший спрашивал позволения у своего советника Кондолизы Райс, можно ли ему пойти в туалет. Поэтому каждый спрашивает разрешение по тому поводу, который считает для себя актуальным", — сказала она, комментируя слова кандидата в президенты Ксении Собчак о том, что она направила в посольство Украины письмо о том, что намерена посетить Крым через Украину.

Ранее официальный представитель Собчак Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией".