Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского

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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на канале "Россия 1".

Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты России Сергея Бабурина.

Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, на что лидер ЛДПР назвал ее "дурой".

"С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" — это там разврат. Пусть заткнется", — сказал Жириновский.

"Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы", — ответила Собчак.

Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на политика стакан воды.

"Видите себя прилично. Я пользуюсь вашими же методами", — сказала Собчак. После чего Жириновский позволил себе в эфире нецензурную брань.

Дебаты кандидатов в президенты на канале "Россия 1" 28 февраля были посвящены обороноспособности страны и армии. В них приняли участие восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года. Для голосования россиян за рубежом будут созданы порядка 370 избирательных участков в более чем 145 странах.