Выборы президента РФ. Москва уведомила Киев об открытии участков в Украине

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Посольство РФ в Украине проинформировало украинский МИД о намерении открыть избирательные участки в Киеве, Одессе, Харькове и Львове на выборах президента России 18 марта и попросило обеспечить меры безопасности, сообщили РИА Новости в субботу в посольстве РФ.

"Направлена нота посольства, в которой мы информировали украинский МИД о том, что в связи с президентскими выборами 18 марта планируется открытие четырех избирательных участков, и просили украинскую сторону обеспечить соответствующие меры безопасности в ходе голосования", — сообщил представитель посольства.

По его словам, данная нота носит уведомительный характер, единственной просьбой было обеспечить меры безопасности. В посольстве сообщили, что избирательные участки планируют открыть в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, где расположены консульства и посольство РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартовала в декабре 2017 года. Для голосования россиян за рубежом будут созданы порядка 370 избирательных участков в более чем 145 странах.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщала, что ЦИК не наблюдает проблем с организацией голосования россиян за рубежом — "ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе". Открытым остается лишь вопрос с Украиной: Памфилова заявляла, что с голосованием россиян в этой стране сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине".