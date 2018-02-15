Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Так как власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ, Россия обратилась за помощью к ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок в день выборов, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка. Для того чтобы этот порядок хоть как-то поддерживался в нашем загранучреждении, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии на Украине, чтобы обеспечить отслеживание ситуации силами СММ", — заявила Захарова.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.