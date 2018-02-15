наверх
15.02.201817:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ

    (обновлено: )18520
    Согласно заявлению МИД РФ, несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Так как власти не способны обеспечить порядок у посольства и консульств России в день выборов президента РФ, Россия обратилась за помощью к ОБСЕ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    Национальный корпус и Национальные дружины устроили драку под Соломенским судом
    Видео Facebook "Национального корпуса"
    "Нацдружины" устроили драку с титушками под зданием суда в Киеве

    "Несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок в день выборов, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка. Для того чтобы этот порядок хоть как-то поддерживался в нашем загранучреждении, российская сторона была вынуждена обратиться к руководству ОБСЕ и ее специальной мониторинговой миссии на Украине, чтобы обеспечить отслеживание ситуации силами СММ", — заявила Захарова.

    Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Стрельба в школе во Флориде
    Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе