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    Ксения Собчак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 44
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    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
    13:01 08.03.2018
    634
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак попала в базу "Миротворца"
    17:59 07.03.2018
    919
    Как отметили в сообщении, Собчак сознательно "нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 года".
    Ксения Собчак
    Посольство Украины: письма Собчак по Крыму не получали
    07:30 07.03.2018
    175
    Официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак напомнили о ее визите в Крым "без разрешения Украины"
    05:25 07.03.2018
    716
    Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко напомнил, что Ксения Собчак уже посещала Крым после присоединения к России, которое не признает ни Украина, ни ее западные партнеры.
    Ксения Собчак
    Собчак попросила у Украины разрешение на поездку в Крым
    17:55 06.03.2018
    1179
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена съездить в Крым только после официального разрешения от посольства Украины в России.
    Ксения Собчак. Архивное фото
    В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео
    17:13 04.03.2018
    1563
    По данным штаба Собчак, к ней подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала.
    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского 
    19:51 28.02.2018
    7025
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак в США перечислила основные проблемы современной России
    02:14 09.02.2018
    687
    Одной из важнейших проблем России, по мнению кандидата в президенты Ксении Собчак, является абсолютная незащищенность частной собственности.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак в США: просто отдать Крым обратно Украине не получится
    02:22 07.02.2018
    1347США - Россия: санкции преткновения
    По словам кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в Крыму "живут россияне, которые, действительно, хотят быть частью России". Она убеждена, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины должен решаться на референдуме.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Предвыборная программа Собчак: РФ устала от войн, Крым - Украина
    17:55 23.12.2017
    1572
    Кроме того, в предвыборной программе речь идет о предложениях по внутренней политике, развитию экономики, социальной политике и внешней политике.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак заявила, что может отказаться от участия в выборах президента РФ
    18:44 16.12.2017
    885
    Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году. Это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции - Алексей Навальный и Григорий Явлинский.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Фото дня: "особенная" пресс-конференция Путина
    19:58 14.12.2017
    1124Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Помимо рекордного числа журналистов, в этом году на мероприятие аккредитовалась Ксения Собчак, ранее изъявившая желание баллотироваться на высший государственный пост.
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Путин: если в России будут "майданы", по улицам будут бегать "саакашвили"
    14:19 14.12.2017
    1469Пресс-конференция Путина: что по Украине?
    Путин ответил на вопрос Ксении Собчак об оппозиционных кандидатах на выборах президента России и программе позитивных действий для российской оппозиции.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак задумалась о создании партии
    02:56 05.12.2017
    101
    Телеведущая заявила, что поддержка, которую она рассчитывает получить на выборах президента РФ, могла бы стать "отправной точкой большого правого движения", которое она хочет возродить.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак заявила, что не намерена становиться президентом России
    16:57 29.11.2017
    410
    Ксения Собчак заявила, что ее цель - не победа на президентских выборах в России, а "говорить о проблемах, о которых сейчас молчат". Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.
    Пресс-конференция Ксении Собчак. Архивное фото
    Собчак поддерживает санкции США против России
    05:10 09.11.2017
    497США - Россия: санкции преткновения
    По словам телеведущей Ксении Собчак, Россия ответственна за "ужасные международные отношения, которые сложились", РФ нарушила нормы международного права, "согласно международному праву, Крым – украинский".
    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак. Видео
    Почти как в США. Ургант пародирует Собчак 
    23:15 28.10.2017
    1284
    Телеведущий Иван Ургант показал в своем вечернем шоу пародийный ролик на интервью Ксении Собчак журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю. Он высмеял несколько ярких моментов интервью.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак намерена провести в Крыму новый референдум
    22:00 27.10.2017
    615
    По словам решившей баллотироваться в президенты России телеведущей Ксении Собчак, перед новым референдумом должна быть организована "обширная и и равноправная агитация".
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    У Собчак нет денег на большую избирательную кампанию
    15:45 27.10.2017
    211
    Ксения Собчак заявила, что не планирует посещать Крым и не будет вести там предвыборную агитацию. По ее убеждению, Крым был присоединен к Российской Федерации незаконно.
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    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского 
    19:51 28.02.2018
    7025
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
    Возле ст М Лесная сгорела иномарка
    Хроника 7 марта: Атака на СБУ в Киеве, Собчак в базе "Миротворца"
    09:25 08.03.2018
    2109
    Накануне СБУ раскрыла подробности инцидента у метро "Лесная" в Киеве, а столичная полиция сообщила, что установлены лица, подозреваемые в нападение на здание Россотрудничества.
    Ксения Собчак. Архивное фото
    В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео
    17:13 04.03.2018
    1563
    По данным штаба Собчак, к ней подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала.
    Ксения Собчак
    Собчак попросила у Украины разрешение на поездку в Крым
    17:55 06.03.2018
    1179
    Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак намерена съездить в Крым только после официального разрешения от посольства Украины в России.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак попала в базу "Миротворца"
    17:59 07.03.2018
    919
    Как отметили в сообщении, Собчак сознательно "нарушила государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 и июле 2014 года".
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак напомнили о ее визите в Крым "без разрешения Украины"
    05:25 07.03.2018
    716
    Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко напомнил, что Ксения Собчак уже посещала Крым после присоединения к России, которое не признает ни Украина, ни ее западные партнеры.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    Собчак в США перечислила основные проблемы современной России
    02:14 09.02.2018
    687
    Одной из важнейших проблем России, по мнению кандидата в президенты Ксении Собчак, является абсолютная незащищенность частной собственности.
    Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак
    Собчак назвала глупостью внесение ее в базу "Миротворца"
    13:01 08.03.2018
    634
    Кандидат в президенты РФ считает, что внесение ее в базу "Миротворца" - "очередная глупость". По словам Собчак, она "попыталась сделать все по той процедуре, которую Украина считает правильной".
    Ксения Собчак
    Посольство Украины: письма Собчак по Крыму не получали
    07:30 07.03.2018
    175
    Официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила, что кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым.
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