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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.