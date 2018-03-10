Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
По словам кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в Крыму "живут россияне, которые, действительно, хотят быть частью России". Она убеждена, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины должен решаться на референдуме.
Ксения Собчак не исключила свой отказ от участия в президентских выборах в 2018 году. Это может произойти, если в качестве кандидатов будут зарегистрированы представители оппозиции - Алексей Навальный и Григорий Явлинский.
Ксения Собчак заявила, что ее цель - не победа на президентских выборах в России, а "говорить о проблемах, о которых сейчас молчат". Собчак в среду приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону.
По словам телеведущей Ксении Собчак, Россия ответственна за "ужасные международные отношения, которые сложились", РФ нарушила нормы международного права, "согласно международному праву, Крым – украинский".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак облила водой лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее в ходе дебатов на телевидении. Потасовка между политиками произошла во время выступления одного из кандидатов в президенты РФ Сергея Бабурина.