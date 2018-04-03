Собчак уехала на экзотический курорт отдохнуть после выборов

Фото instagram.com/xenia_sobchak

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отправилась на отдых в Таиланд, чтобы отдохнуть после предвыборной гонки.

"Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск!", — написала Собчак в Instagram.

Она опубликовала свое фото на острове Кут, куда она прилетела вместе с мужем актером Максимом Виторганом и сыном Платоном.

Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Собчак баллотировалась на пост главы РФ от партии "Гражданская инициатива". По итогам подсчета голосов, она набрала 1,68% голосов.