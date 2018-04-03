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    Собчак уехала на экзотический курорт отдохнуть после выборов

    (обновлено: )17101
    Ксения Собчак, ее супруг Максим Виторган и их сын Платон отдыхают на маленьком острове Кут. Собчак опубликовала фотографию, на которой она в купальнике, а Виторган завернут в полотенце.
    Ксения Собчак с мужем Максимом Виторганом и сыном Платоном на отдыхе в Таиланде
    Фото instagram.com/xenia_sobchak

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и бывшая кандидат в президенты РФ Ксения Собчак отправилась на отдых в Таиланд, чтобы отдохнуть после предвыборной гонки.

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    Скриншот видео
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    "Всегда ненавидела хэштег #отдыхятебязаслужила, но по-моему этот тот случай, когда это на 100% так! После долгих напряженных месяцев вообще без выходных,наша семья взяла отпуск!", — написала Собчак в Instagram.

    Она опубликовала свое фото на острове Кут, куда она прилетела вместе с мужем актером Максимом Виторганом и сыном Платоном.

    Напомним, выборы президента России состоялись 18 марта. Собчак баллотировалась на пост главы РФ от партии "Гражданская инициатива". По итогам подсчета голосов, она набрала 1,68% голосов.

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