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    Собчак отреагировала на "политическую шизофрению" Климкина

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    Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал "политической шизофренией" ее просьбу предоставить ей разрешение на въезд в Крым.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал "политической шизофренией" ее просьбу предоставить ей разрешение на въезд в Крым. Свой ответ она разместила на странице в Instagram.

    Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами (…). У кого из нас шизофрения?" — написала Собчак.

    При этом она заявила, что в своем письме указывала, что "планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации".

    "Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы", — отметила кандидат в президенты.

    Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение в украинское посольство кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании.

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