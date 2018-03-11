Собчак отреагировала на "политическую шизофрению" Климкина

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина, который назвал "политической шизофренией" ее просьбу предоставить ей разрешение на въезд в Крым. Свой ответ она разместила на странице в Instagram.

"Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами (…). У кого из нас шизофрения?" — написала Собчак.

При этом она заявила, что в своем письме указывала, что "планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации".

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы", — отметила кандидат в президенты.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение в украинское посольство кандидата в президенты РФ Ксении Собчак за разрешением на въезд в Крым для проведения предвыборной кампании.