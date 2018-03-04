В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 марта, в центре Москвы напали на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщает пресс-служба предвыборного штаба в воскресенье.

"На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала. Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что охрана задержала хулигана.

"Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия", — сообщает штаб Собчак.

В соцсети Facebook Life Новости опубликовал видео инцидента.

Ранее сообщалось, что Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.