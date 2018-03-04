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    Россия

    В центре Москвы напали на Собчак. Появилось видео

    (обновлено: )973121
    По данным штаба Собчак, к ней подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала.
    Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В воскресенье, 4 марта, в центре Москвы напали на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщает пресс-служба предвыборного штаба в воскресенье.

    Собчак во время дебатов облила водой Жириновского
    Скриншот видео
    Собчак в ходе дебатов облила водой оскорбившего ее Жириновского

    "На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева, к кандидату в президенты подбежал молодой человек и, со словами "Это за Жириновского", облил ее водой и сильно толкнул, так что Собчак упала. Нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что охрана задержала хулигана.

    "Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия", — сообщает штаб Собчак.

    В соцсети Facebook Life Новости опубликовал видео инцидента.

    Ранее сообщалось, что Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия 1". Ссора между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.

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