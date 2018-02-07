Собчак в США: просто отдать Крым обратно Украине не получится

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в Америку, затронула ряд вопросов, в частности возвращение Крыма Украине.

Собчак признала, что большинство крымчан хотят быть в РФ и просто отдать Крым Украине не получится.

"Сейчас просто взять и отдать Крым обратно не получится. Там живут россияне, которые, действительно, хотят быть частью России", — сказала она. Собчак отметила, что решение вопроса Крыма должно происходить через референдум в обеих странах.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Собчак также заявила, что "кремлёвский доклад" минфина США это "прекрасный старт". "Я разделяю ваше беспокойство по поводу происходящего в России", — сказала она, говоря об этом докладе. При этом ранее Собчак говорила, что этот список не совсем справедливый.

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Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.