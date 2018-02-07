наверх
07.02.201804:17
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Россия

    Собчак в США: просто отдать Крым обратно Украине не получится

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (662)

    (обновлено: )219
    По словам кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, в Крыму "живут россияне, которые, действительно, хотят быть частью России". Она убеждена, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины должен решаться на референдуме.
    Пресс-конференция Ксении Собчак
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Соболь. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, выступая в американском институте CSIS в рамках своего визита в Америку, затронула ряд вопросов, в частности возвращение Крыма Украине.

    Эмине Джапарова
    Фото из открытых источников
    Пропагандировать Украину и украинскость нужно в Крыму и Донбассе - Джапарова

    Собчак признала, что большинство крымчан хотят быть в РФ и просто отдать Крым Украине не получится.

    "Сейчас просто взять и отдать Крым обратно не получится. Там живут россияне, которые, действительно, хотят быть частью России", — сказала она. Собчак отметила, что решение вопроса Крыма должно происходить через референдум в обеих странах.

    Читайте также: Госдеп США передал в конгресс документ об "успехах" санкций против РФ

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Собчак также заявила, что "кремлёвский доклад" минфина США это "прекрасный старт". "Я разделяю ваше беспокойство по поводу происходящего в России", — сказала она, говоря об этом докладе. При этом ранее Собчак говорила, что этот список не совсем справедливый.

    Читайте также: Новые санкции США по российскому ТЭК и чиновникам Донбасса

    Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Оксана Сыроид. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину