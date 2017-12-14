Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.
Начало общения президента РФ с журналистами началось в 11.00 по киевскому времени.
В ходе пресс-конференции Путин комментирует экономическое развитие России, решение социальных проблем и уже ответил на вопрос об отсутствии реальных конкурентов на предстоящих выборах президента РФ.
На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов. На сайте Кремля опубликован полный список аккредитованных журналистов, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.
Смотрите также: Сторонники Саакашвили устроили овацию на Крещатике