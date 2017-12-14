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    Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

    Тема:

    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

    (обновлено: )79920
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналисты в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Указатель в Центре международной торговли на Красной Пресне перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналист информационного агентства "Синьхуа" перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналистка перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналисты перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, общается с журналистами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Посетители в кафе во время телетрансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Симферополе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Молодой человек смотрит трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Трансляция пресс-конференции президента РФ В. Путина
    Сотрудники информационного агентства "Чечня Сегодня" во время трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
    Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, во время ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    НТВ

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    14 декабря 2017. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции.

    Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.

    Начало общения президента РФ с журналистами началось в 11.00 по киевскому времени.

    В ходе пресс-конференции Путин комментирует экономическое развитие России, решение социальных проблем и уже ответил на вопрос об отсутствии реальных конкурентов на предстоящих выборах президента РФ.

    На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов. На сайте Кремля опубликован полный список аккредитованных журналистов, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.

    Смотрите также: Сторонники Саакашвили устроили овацию на Крещатике

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