Пресс-конференция Путина: Собчак, матрёшка и бабай

14 декабря 2017. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, общается с журналистами перед началом ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центре международной торговли на Красной Пресне.