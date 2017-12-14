Путин прокомментировал отсутствие конкурентов на выборах президента РФ

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Политическая среда в России должна быть конкурентна, буду к этому стремиться, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Я думаю на тему того, что у нас политическая среда так же, как и экономическая, должна быть конкурентной. И, конечно, очень хочу и буду к этому стремиться, чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции в политическом поле", — сообщил Путин в четверг.

Он также захотел обострить вопрос об оппозиции и конкурентах на предстоящих выборах президента России.

"Теперь на ваш вопрос по поводу оппозиции, почему она не появляется такая, которая была бы конкурентоспособной. Самое простое для меня было бы сказать, что не мне же самому для себя конкурентов воспитывать", — сказал Путин.

"Хотя должен неожиданно сказать: "Я думаю на тему о том, что у нас политическая среда тоже также как и экономическая должна быть конкурентна. И, конечно, очень бы хотел, хочу и буду к этому стремиться — чтобы у нас была сбалансированная политическая система, а ее невозможно себе представить без конкуренции на политическом поле", — сказал президент РФ.

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"Почему у нас вроде шумных и деятельных оппозиционеров нет, но они действительно не составляют реальной конкуренции действующей власти. Вы знаете, у нас, мягко говоря, большая специфика в России сложилась за последние десятилетия", — сказал Путин.