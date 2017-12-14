Пресс-конференция Владимира Путина

РИА Новости

Президент России Владимир Путин в четверг, 14 декабря, проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Это его последняя пресс-конференция в нынешнем сроке на посту главы РФ и впервые в качестве будущего кандидата в президенты.

Начало общения президента РФ с журналистами было запланировано на 11.00 по киевскому времени, однако Путин зашел в зал в 11.08.

В ходе пресс-конференции Путин комментирует экономическое развитие России, решение социальных проблем и уже ответил на вопрос об отсутствии реальных конкурентов на предстоящих выборах президента РФ.

На пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов. На сайте Кремля опубликован полный список аккредитованных журналистов, в котором 1640 фамилий. В пресс-конференции примут участие как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и многочисленные корреспонденты иностранных изданий.

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