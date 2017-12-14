наверх
14.12.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о военных расходах России

    Тема:

    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления (18)

    (обновлено: )779160
    Глава России вспомнил шутку, в которой говорится, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.

    Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    РИА Новости
    Пресс-конференция Владимира Путина

    Глава России вспомнил шутку, в которой говорится, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".

    "Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", — отметил российский президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.

    "Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.

    "Мы же не хотим с вами такого развития событий?", — заключил президент РФ.

    Кроме того, Путин на пресс-конференции прокомментировал отсутствие конкурентов на выборах президента РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина
    Пресс-конференция Путина: ключевые заявления
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    Национальный банк Украины
    Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер