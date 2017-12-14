Путин рассказал анекдот в ответ на вопрос о военных расходах России

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пошутил про необходимость расходов на армию и флот, рассказав анекдот.

Глава России вспомнил шутку, в которой говорится, что "те, которые не хотят кормить свою армию, будут кормить чужую".

"Эта совсем старая, есть и более современные шуточки", — отметил российский президент. В ответ на вопрос о повышении расходов на оборону страны Путин поделился с журналистами анекдотом, в котором сын бывшего офицера обменял во дворе у соседского мальчишки отцовский кортик на часы.

"Он говорит: ну-ка, покажи, часы хорошие, молодец. Но знаешь, завтра вот придут к нам бандиты и грабители, меня убью, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: добрый вечер, московское время 12 часов 30 минут", — ответил Путин, вызвав в зале смех и аплодисменты.

"Мы же не хотим с вами такого развития событий?", — заключил президент РФ.

Кроме того, Путин на пресс-конференции прокомментировал отсутствие конкурентов на выборах президента РФ.