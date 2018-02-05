Прокуратура открыла дело из-за поездки немецких депутатов в Крым

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Крымская прокуратура, входящая в в состав Генпрокуратуры Украины, открыла уголовное производство из-за поездки немецких депутатов в Крым.

Ранее сообщалось, что в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. При этом прибывшие в Крым немецкие парламентарии заявили, что их не беспокоят угрозы Киева.

"По результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Данная часть статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.