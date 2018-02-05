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    Прокуратура открыла дело из-за поездки немецких депутатов в Крым

    (обновлено: )25712
    По результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Германиb внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование, говорится в сообщении прокуратуры.
    В Киеве появился офис прокуратуры Крыма
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Крымская прокуратура, входящая в в состав Генпрокуратуры Украины, открыла уголовное производство из-за поездки немецких депутатов в Крым.

    Возведение железнодорожных пролетов Крымского моста
    most.life
    Появились фото возведения ж/д пролетов моста в Крым

    Ранее сообщалось, что в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия. При этом прибывшие в Крым немецкие парламентарии заявили, что их не беспокоят угрозы Киева.

    "По результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

    Данная часть статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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