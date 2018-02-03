наверх
04.02.201800:13
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Крым прибыла делегация немецких парламентариев

    (обновлено: )1179252
    Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.
    Флаг Германии
    Associated Press Jens Meyer

    СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

    Делегация пробудет в Крыму с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия.

    В рамках визита запланирована встреча с руководством республики, представителями национально-культурных объединений, посещение строящихся крупных инфраструктурных объектов и сельхозпредприятий.

    "Делегация прибыла в Крым. Мы уже встретили их. Прилетело девять человек. Встреча прошла в дружеской обстановке. Они приехали к нам с позитивом", — сказал Гемпель, слова которого приводит РИА Новости.

    По его словам, делегация проявляет огромный интерес к партнерским отношениям с Крымом, чтобы создать благоприятные условия для вхождения немецкого бизнеса в регион.

    В Германии 24 сентября прошлого год прошли выборы в бундестаг. Правая партия "Альтернатива для Германии" впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

    Читайте также: Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Храм у Десятинного монастыря в Киеве
    Националистический радикализм крепчает
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Сейм Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Петр Порошенко
    Украина клянчит новый транш у МВФ