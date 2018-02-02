Климкин анонсировал санкции против немецких компаний за Крым

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что власти Украины рассматривают меры в отношении немецких компаний, работающих к Крыму вопреки санкциям ЕС.

Ранее глава МИД Украины заявлял, что немецкие компании, в частности Volkswagen и Adidas, "зачисляют Крым к территории РФ", и пригрозил "достать их не только политическими, но и юридическими методами".

"У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения. Однако я не могу раскрыть подробности, так как здесь требуется определенная конфиденциальность", — заявил Климкин в интервью газете Rheinische Post.

Ранее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявило, что ряд известных автоконцернов работают в Крыму в обход санкций. Сотрудники ведомства утверждают, что выявили факты использования торговых марок мировых автомобильных брендов: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus и предоставления дилерскими центрами полного набора услуг и гарантийных работ.

В соответствии с западными санкциями, компаниям, находящимся под юрисдикцией ЕС, запрещено приобретать или увеличивать долю в недвижимости, расположенной в Крыму или Севастополе, приобретать новые доли или увеличивать долю в юридических лицах этих регионов, предоставлять или участвовать в договоренностях о предоставлении займа или кредита, иным образом предоставлять финансирование компаниям Крыма и Севастополя, создавать там совместные предприятия, предоставлять инвестиционные услуги по подобным сделкам. Компаниям ЕС запрещено предоставлять услуги, напрямую связанные с туристической деятельностью в Крыму и Севастополе. В частности, судам, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун.

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Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".