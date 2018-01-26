Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков - навсегда

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ни дня без нового скандала в институте национальной памяти. На этот раз поводом для шумихи стало очередное высказывание директора института Владимира Вятровича, назвавшего изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова. Об этом написал сам Вятрович на своей странице в Facebook.

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — пишет Вятрович после 80-летия со дня рождения Высоцкого. В соцсетях из-за этого разгорелся нешуточный скандал.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook