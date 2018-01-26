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    Соцсети: вятровичей много, а Цой, Высоцкий, Булгаков - навсегда

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (543)

    (обновлено: )1026300
    Неугомонный директор института национальной памяти Владимир Вятрович опять в эпицентре творческой дискуссии. А все из-за изысканных "щупалец русского мира", к которым историк причислил творчество Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Михаила Булгакова.
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
    Новая концепция. Как Вятрович копирует латвийский опыт

    Ни дня без нового скандала в институте национальной памяти. На этот раз поводом для шумихи стало очередное высказывание директора института Владимира Вятровича, назвавшего изысканными щупальцами "русского мира" творчество таких музыкантов, как Виктор Цой и Владимир Высоцкий, певицы Аллы Пугачевой, писателя Михаила Булгакова. Об этом написал сам Вятрович на своей странице в Facebook. 

    "Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", — пишет Вятрович после 80-летия со дня рождения Высоцкого. В соцсетях из-за этого разгорелся нешуточный скандал.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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