В Крыму заявили, что западные санкции себя исчерпали

КИЕВ, 31 янв – РИА Новости Украина. Западные санкции уже не способны ухудшить положение дел в Крыму, заявил заместитель руководителя общественной палаты республики, политолог Александр Форманчук.

"Нам хуже уже от этих санкций не будет. Это точно. Крымская экономика зависит, прежде всего, не от западных каких-то вливаний и инвестиции, которых нет", — сказал Форманчук в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его мнению, многие зарубежные, прежде всего, европейские компании уже осознают бессмысленность санкций.

"Россию этими санкциями раздавить не удастся. Россия, конечно, теряет от санкций, но не настолько критически, чтобы только за счет санкций взять Россию и раздавить. Поэтому есть немало компаний, которые не боятся и все больше и больше начинают говорить о сотрудничестве вопреки санкциям", — сказал эксперт.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.