После землетрясения в Черном море в Крыму объявлено экстренное предупреждение

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости. В Крыму в ближайшие три дня ожидается резкое ухудшение погоды, сильный ветер и осадки, сообщает крымское управление МЧС РФ.

"В связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов Средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 метров в секунду, порывы до 25 метров в секунду. Днем 4 и ночью 5 февраля сильные, местами очень сильные осадки", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, а при планировании поездок через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в ее работе на официальном сайте компании–оператора.

Ранее пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщила о землетрясении магнитудой 3,6 в акватории Черного моря в Краснодарском крае РФ.