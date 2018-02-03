наверх
03.02.201809:51
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (493)

    (обновлено: )158831
    Вооруженный конфликт в Донбассе – один из наиболее кровопролитных конфликтов в Европе со времен окончания Второй мировой и один из наиболее смертоносных для населения, считают в ООН.
    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Конфликт на востоке Украины стал одним из наиболее кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, говорится в опубликованном докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

    "Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в документе. Согласно докладу, число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает увеличиваться. Согласно данным ООН, лишь в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения.

    Боец ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Донбасс в отчете ООН: налицо террор добробатов и силовиков

    Прошедший год в ООН назвали "одним из самых смертоносных" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

    "Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", — говорится в документе.

    Докладчики называют также основные причины гибели мирного населения и военных в декабре минувшего года — обстрелы, перекрестный огонь и подрывы на минах.

    Напомним, в 2017 году Украине на разминирование Донбасса было выделено 2 млн долларов США. В этом году для разминирования Донбасса США выделят Украине 6 млн долларов, сообщил директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун. Однако, на полную очистку территории от мин, по мнению экспертов, могут уйти десятилетия.

    Читайте также: Бег по кругу. Чем завершился новый раунд переговоров по Донбассу

    В управлении ООН также выразили обеспокоенность за безопасность и тревогу по поводу положения 1,2 млн человек, испытывающих нехватку продовольствия. 

    Эксперты отметили в докладе актуальность представленного в декабре плана гуманитарного реагирования на кризис в Донбассе (HRP), на реализацию которого международные и местные, национальные организации планируют потратить в 2018 году $187 млн. для поддержки и защиты более 2,3 млн наиболее уязвимых жителей страны. Всего, по расчётам экспертов ООН, в помощи и защите нуждаются 3,4 млн жителей страны.

    Последствия обстрела Авдеевки ополченцами. Архивное фото
    @666_mancer
    Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Ранее, в январе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал покончить с "параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. Он включил урегулирование конфликта на востоке Украины в число 12 приоритетных направлений всемирной организации в 2018 году, сообщается на сайте организации. 

    Генсек ООН отметил, что для урегулирования конфликтов в Европе необходимо "противостоять опасной волне национализма" и оживить работу посреднических инициатив. По словам главы ООН, речь идет о нормандском формате и Трехсторонней контактной группе по Восточной Украине, пишет DW.

    По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается из-за отсутствия прогресса по урегулированию конфликта. 

    "Мы не видели того прогресса, который бы мы хотели видеть. Мы поддерживаем существующий процесс (по урегулированию конфликта). Но гуманитарная ситуация не улучшается из-за нехватки политического процесса", — сказал Дюжаррик на брифинге.

    При этом, Украина вошла в список 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с  объемами продовольствия, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), подготовленном для Совбеза ООН.

    Читайте также: Разминирование Донбасса — проблема на десятилетия

    Напомним, в декабре Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также взаимодействие в гуманитарной сфере на востоке страны.

    Между тем, присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после чего ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заявление Игоря Гужвы. Видео
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Флаг Канады
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг Украины и герб России
    Националистический радикализм крепчает