ООН уже сравнила конфликт в Донбассе со Второй мировой

Владимир Матвеев, обозреватель

Конфликт на востоке Украины стал одним из наиболее кровопролитных в Европе со времени окончания Второй мировой войны, говорится в опубликованном докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

"Продолжающийся конфликт на востоке Украины является одним из самых смертоносных в Европе со времен Второй мировой войны", — говорится в документе. Согласно докладу, число жертв противостояния между Киевом и ополченцами продолжает увеличиваться. Согласно данным ООН, лишь в декабре 2017 года на Донбассе были убиты 7 мирных жителей, 32 получили ранения.

Прошедший год в ООН назвали "одним из самых смертоносных" для мирных жителей восточной Украины. За 12 месяцев, по оценкам ООН, были убиты 105 человек и 486 получили ранения, в совокупности это на 6% больше, чем в 2016 году.

"Это на 56% больше по сравнению с ноябрем, когда были убиты пять гражданских лиц и еще 20 получили ранения. Число жертв среди мирных жителей в декабре также стало самым большим с августа 2017 года, когда погибли или получили ранения 42 гражданских", — говорится в документе.

Докладчики называют также основные причины гибели мирного населения и военных в декабре минувшего года — обстрелы, перекрестный огонь и подрывы на минах.

Напомним, в 2017 году Украине на разминирование Донбасса было выделено 2 млн долларов США. В этом году для разминирования Донбасса США выделят Украине 6 млн долларов, сообщил директор Офиса ликвидации и сокращения вооружений Бюро по политическим и военным вопросам Государственного департамента США Стэнли Браун. Однако, на полную очистку территории от мин, по мнению экспертов, могут уйти десятилетия.

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В управлении ООН также выразили обеспокоенность за безопасность и тревогу по поводу положения 1,2 млн человек, испытывающих нехватку продовольствия.

Эксперты отметили в докладе актуальность представленного в декабре плана гуманитарного реагирования на кризис в Донбассе (HRP), на реализацию которого международные и местные, национальные организации планируют потратить в 2018 году $187 млн. для поддержки и защиты более 2,3 млн наиболее уязвимых жителей страны. Всего, по расчётам экспертов ООН, в помощи и защите нуждаются 3,4 млн жителей страны.

Ранее, в январе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал покончить с "параличом", который привел к "замораживанию" конфликтов в Европе. Он включил урегулирование конфликта на востоке Украины в число 12 приоритетных направлений всемирной организации в 2018 году, сообщается на сайте организации.

Генсек ООН отметил, что для урегулирования конфликтов в Европе необходимо "противостоять опасной волне национализма" и оживить работу посреднических инициатив. По словам главы ООН, речь идет о нормандском формате и Трехсторонней контактной группе по Восточной Украине, пишет DW.

По словам официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, гуманитарная ситуация в Донбассе не улучшается из-за отсутствия прогресса по урегулированию конфликта.

"Мы не видели того прогресса, который бы мы хотели видеть. Мы поддерживаем существующий процесс (по урегулированию конфликта). Но гуманитарная ситуация не улучшается из-за нехватки политического процесса", — сказал Дюжаррик на брифинге.

При этом, Украина вошла в список 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с объемами продовольствия, говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), подготовленном для Совбеза ООН.

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Напомним, в декабре Генсек ООН Гутерреш и глава МИД Украины Павел Климкин в ходе встречи в Нью-Йорке обсудили перспективы введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также взаимодействие в гуманитарной сфере на востоке страны.

Между тем, присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после чего ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.