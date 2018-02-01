Сухогруз с украинскими моряками терпит бедствие у берегов Крыма

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. У берегов Феодосии в Черном море терпит бедствие сухогруз BERG под флагом Молдовы. На борту сухогруза находился экипаж в составе 12 человек, в том числе граждане Украины и Азербайджана.

Об этом сообщают Крым.Реалии со ссылкой на онлайн-сервис по слежению за судами.

Судно получило повреждения корпуса, оно стоит на якоре в феодосийской бухте, экипаж эвакуировали, сообщает "РИА Крым" со ссылкой на помощника начальника Управления МЧС России по Крыму Владимира Иванова. По его словам, сейчас проводят обследование корпуса.

О причинах и характере инцидента, из-за которого судно получило повреждения корпуса и было вынуждено бросить якорь неподалеку от Феодосии, не сообщается.

Прокуратура АРК и Министерство иностранных дел Украины пока не комментировали сообщения о заходе иностранного судна в закрытый порт Керчь и присутствии украинских граждан среди членов экипажа сухогруза.

Ранее сообщалось, что российское судно Real из дальневосточного порта Зарубино потерпело бедствие во время тайфуна в порту Фусики префектуры Тояма на побережье Японского моря, никто из 19 членов экипажа не пострадал.