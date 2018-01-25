Нацизм в Польше крепнет. Украинцам готовиться к погромам?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Эффект разорвавшейся бомбы произвел на днях репортаж польского телеканала TVN, журналисты которого инкогнито побывали на мероприятии в честь дня рождения Адольфа Гитлера, устроенном польской организацией "Гордость и современность".

В мае прошлого года нацисты пригласили корреспондентов на мероприятие — празднование 128-го дня рождения Адольфа Гитлера. Как повествует репортаж, на деревьях развевались красные флаги со свастиками, а из колонок звучали нацистские марши. Изюминкой вечера стал "алтарь" в честь Гитлера, а некоторые участники щеголяли в военной форме вермахта. Журналисты также стали свидетелями тостов "за Гитлера" и "нашу любимую Родину, Польшу". А под конец мероприятия гостям вынесли торт в цветах флага Третьего рейха.

Молодежь за нацистов

Как утверждает сотрудник организации "Никогда снова" (Nigdy Więcej) Станислав Черчак, эта проблема хоть и не нова, в Польше ее с упорством стараются не замечать. По словам эксперта, все больше молодежи в Речи Посполитой оказываются подвержены влиянию откровенно нацистских организаций.

"Недавно были проведены исследования отношения людей к функционированию Национально-радикального лагеря, который хоть и не является сугубо нацистской организацией, но провозглашает фашистские лозунги. Так вот, целых 38% молодых людей заявило, что не имеют ничего против функционирования такой организации. Потенциально в деятельность неонацистов может быть вовлечено большое число молодых людей", — говорит Черчак.

По его словам, причина того, что польские неонацисты остаются безнаказанными — их тесное сотрудничество с действующей властью.

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"Пассивность по отношению к этим организациям, с которой мы столкнулись, на самом деле, уже давно, порождает их дерзость. Это приводит к тому, что во время замечательного праздника польской независимости в первых рядах марша идут люди, несущие фашистские символы, а также поднимают лозунги в стиле "Sieg Heil". До сегодняшнего дня они не понесли никакого наказания за свои действия", — говорит эксперт.

Украинцы под прицелом

Но если бы новые тенденции распространялись только на закрытые неонацистские вечеринки — это еще полбеды. Гораздо больше настораживает то, что "титульность" польской нации на себе все чаще ощущают те, кто вынуждено находится в стране на правах гостя. В первую, очередь это касается украинцев, сотни тысяч которых батрачат в соседней стране, часто на птичьих правах. Регулярно подкидывают дров в костер вражды и украинские власти, которые с нездоровым постоянством прославляют "героев" из ненавистной полякам УПА.

Поэтому вряд ли кого-то должны удивлять случаи вроде скандирования "Смерть украинцам" на националистическом марше в Перемышле. Сюда же можно отнести и регулярные сообщения о нападениях поляков на украинских заробитчан. С большой долей уверенности можно утверждать, что подобные случаи только участятся.

О войне уже забыли

Между тем, по словам эксперта-международника Павла Рудякова, неонацизм становится общеевропейской тенденцией.

"Скандал с репортажем о поклонниках Гитлера на телеканале TVN, в какой-то степени, можно связать с приходом нового премьер-министра Матеуша Моравецкого. Глава правительства имеет еврейские корни и достаточно болезненно относится к этой теме", — считает Рудяков. "Хотя, в целом, в Польше, похоже, забыли масштабы трагедии во время Второй мировой войны. Сейчас память об этом — удел общественных организаций и людей, которые сами видели эти ужасы. На уровне общественного сознания тема не является общеупотребительной. Думаю, что с нарастающими неонацистскими настроениями в Польше одним наскоком не справиться. Это долгоиграющая история".

Серьезные последствия

По мнению специалиста, несмотря на рост неонацистских настроений в Польше, притеснения украинцев все же будут носить бытовой характер.

"Нужно понимать, что далеко не все украинцы в Польше попадают под кулаки и унижения местного населения", — отмечает Рудяков. "Речь, скорее, идет о специфических группах наших сограждан — сельских людях, которые в городах ведут себя, мягко говоря, неадекватно. Так, как привыкли вести себя в Украине. Но если у нас это уже вошло в норму, то в Польше на такое поведение активно реагируют. Хотя, конечно, к украинцам повышенное внимание — хотя бы потому, что наших людей там стало очень много. Но почувствовать себя там хозяевами положения вряд ли дадут — полиция и законы работают, а последствия очень серьезны".