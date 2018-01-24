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    Аналитика и комментарии

    Поляки о депортации украинцев: "Ну, наконец-то!"

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    Европа открывает для украинцев свои границы (723)

    (обновлено: )2024210
    И без того не безоблачная жизнь украинских заробитчан в Польше в ближайшее время рискует ухудшиться еще больше. Против нелегальных умельцев из соседней Украины настроены не только чиновники, но и рядовые граждане.
    Украинские мигранты в Польше
    money.pl

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина 

    После того, как с 1 января у соседей-поляков вступили в силу изменения в правила трудоустройства иностранцев, многим нашим согражданам не позавидуешь. 

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    Привыкнув работать на польского хозяина практически без перерыва, украинские батраки столкнулись с трудностями, когда государство установило для них определенные сроки.  

    Так, на днях Пограничная служба Польши установила факт незаконного трудоустройства 62 граждан Украины в Люблине. Теперь они должны покинуть территорию страны, сообщает "Польское радио". Их нелегально трудоустроило одно из агентств временной занятости. Против его владельца будет подано исковое заявление в суд, ему грозит штраф до 30 тысяч злотых. Работники из Украины и Молдавии, которых трудоустроило агентство, трудились в одной из фирм на территории Люблина.

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    Места для поляков

    Узнав о том, что Приграничная служба наконец-то занялась нелегалами-украинцами, рядовые поляки разделились в мнениях. Одни видят однозначный плюс в том, что государство в кои то веки собралось выдворить непрошеных гостей. Другие — не понимают, кто будет работать на польских заводах и фабриках, если украинцев отправят по домам.

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская
    Украинское фото
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    "Таким образом появились 62 рабочих места для поляков. Так держать", — комментируя соответствующую статью на сайте Dziennik.pl, пишет пользователь с ником No I super. 

    Примерно в таком же ключе в Facebook рассуждает Anna Kot.

    “У нас поляки сидят без работы, но для украинцев она всегда почему-то находится", — отмечает юзер.

    А кто будет работать? 

    Тем не менее, хватает и тех, кто встал на защиту украинских работников. Хотя, справедливости надо отметить, что таких людей больше беспокоит общее состояние польской экономики, а не судьба заробитчан.

    Работа отдела пограничной службы Рава-Русская во Львовской области
    Украинское фото
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    "Без "укров" у нас встанет все строительство, транспорт и сельское хозяйство. Потому что наши люди либо сидят за границей, либо лежат брюхом к верху, получая пособие. Поэтому нужно не обижаться на гастарбайтеров, а полонизировать их", — пишет на портале "Бизнес Зона" пользователь He-He.  

    Почти слово в слово повторяет это мнение в своем Facebook Gregory Grzech. 

    "Сегодня в Польше нет нормальных специалистов, и хотя бы украинцы спасают ситуацию. Некоторые из неквалифицированных рабочих вообще отлично выполняют свою работу. Кроме того, они не "подсиживают" амбициозных поляков на более высоких должностях" — пишет поляк.  

    Хотя, встречаются и мнения, на подобие такого: "Это обычная практика натравливания Пограничной службы на фирму-конкурента. Насколько мне известно, что компания-доносчик" накануне сама имела похожие проблемы и более 20 рабочих без каких-либо заявлений о работе в Польше".

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